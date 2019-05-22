Скандальный нардеп вернется в Украину. Его тут заждались

Скандальный нардеп возвращается в Украину

Скандальный нардеп Александр Онищенко возвращается в Украину. Народный избранник хочет самолично явиться в суд.

Об этом политик рассказал в эфире "112 Украина".

"Я в Киев вернусь еще, я просто написал в судебные органы, что готов участвовать в своем судебном процессе. Завтра (22 мая – прим. ред.) у меня будет первое судебное заседание, думаю, на второе уже я приеду. Думаю, 10 дней - две недели", - заявил политик.

И добавил, что хочет принять участие в следующих парламентских выборах. От какой партиии - неизвестно.

Напомним, беглый депутат Александр Онищенко обвиняется в организации коррупционной схемы по хищению госсредств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".

Отметим, что Онищенко не единственный возвращенец за последние дни. Сперва в Украину прилетел олигарх Игорь Коломойский, потом замглавы АП Януковича Андрей Портнов, а после и вице-премьер времен "легитимного" Валерий Хорошковский.