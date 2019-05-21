Слет маргиналов: в Украину вернулся бывший вице-премьер времен Януковича

Хорошковский последовал примеру Портнова

С приходом к власти Владимира Зеленского в нашу страну начали активно съезжаться всевозможные беглецы из числа регионалов и прочих деятелей, которым ранее в Украине светило заключение.

На сей раз в Киев прилетел бывший соратник Владимира Зеленского, а также экс-вице-премьер времен Януковича Валерий Хорошковский.

Именно ему принадлежал телеканал "Интер", когда комик числился там генеральным продюсером.

По данным "Схем", бывший рыг приземлился в "Борисполе" на чартерном самолете днем во вторник, 21 мая. Известно, что из страны Хорошковский сбежал в 2013-м, когда его бизнес решили нахлобучить зажравшиеся Януковичи. Он входил в так называемую группу Фирташа-Левочкина, но был слит своими же товарищами.

Хорошковский в свое время находился на многих ключевых постах в Украине. В правительстве Януковича он возглавлял минэкономики, при президентсве Виктора Ющенко был главой таможни, а при президентстве Януковича числился главой СБУ, и минфина, а также вице-премьер-министром.

Напомним, в минувшее воскресенье в страну также вернулся другой видный деятель из команды беглого Януковича - Андрей Портнов. Беглец скрывался от правоохранителей в России без малого пять лет, но уже под конец каденции Порошенко его сняли с розыска.

Почти сразу же после своего приезда Портнов потопал в ГБР, где накатал заяву на экс-президента, а также на других деятелей из команды пятого главы государства. Обвиняет он экс-чиновников в "государственной измене, попытке захвата государственной власти, а также превышении власти и служебных полномочий". Следователи же ведомства не могут не реагировать на поданное заявление, поэтому приняли его в разработку.