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Омеляну предъявили обвинение: за что его "накажут"

16:00
Омеляну предъявили обвинение - фото 1
Омеляну предъявили обвинение

Одиозный министр транспорта Владимир Омелян официально обвинен в коррупции.

Омелян НЕ отменит поезда в Россию. Пока что

Об этом сообщает САП.

В понедельник, 27 мая, состоялось заседание Соломенского суда Киева, на котором и объявили обвинительный акт в отношении чиновника.

Омеляну предъявили обвинение: за что его 'накажут' - фото 181721

Владимиру Омеляну вменяют внесение недостоверной информации в декларации о доходах за 2015 и 2016. Общая разница между указанными данными и реальным состоянием министра составляет 3 млн и 8 млн грн. соответственно.

Отметим, что сам господин Омелян любые обвинения отрицает. На данный момент его больше интересуют споры с Владимиром Зеленским.

На днях президент Украина Владимир Зеленский жестко унизил министра транспорта Владимира Омеляна. И тот в долгу не остался. А дело было так…

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Владимир Омелян САП Коррупция Е-декларирование Новости Украина
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