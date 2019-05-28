Омеляну предъявили обвинение: за что его "накажут"
Омеляну предъявили обвинение
Одиозный министр транспорта Владимир Омелян официально обвинен в коррупции.
Об этом сообщает САП.
В понедельник, 27 мая, состоялось заседание Соломенского суда Киева, на котором и объявили обвинительный акт в отношении чиновника.
Владимиру Омеляну вменяют внесение недостоверной информации в декларации о доходах за 2015 и 2016. Общая разница между указанными данными и реальным состоянием министра составляет 3 млн и 8 млн грн. соответственно.
Отметим, что сам господин Омелян любые обвинения отрицает. На данный момент его больше интересуют споры с Владимиром Зеленским.
На днях президент Украина Владимир Зеленский жестко унизил министра транспорта Владимира Омеляна. И тот в долгу не остался. А дело было так…
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