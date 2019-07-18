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Голуби проспонсировали Винника и Поплавского – ФОТО

10:52
Голуби проспонсировали Винника и Поплавского – ФОТО - фото 1
Голуби проспонсировали Винника и Поплавского – ФОТО / РБК Украина

Не так давно в украинский политикум ворвались два голубка отечественной эстрады – Олег Винник и Михаил Поплавский. Пока что мы не можем сказать, кто за них проголосует, а вот кто их проплачивает – имеем полное представление.

Гриценко «профинансировал» целый город. Как такое возможно?

По данным "Чесно", первые пожертвования на счет Аграрной партии (так называется политсила певцов – прим. ред) начали поступать лишь 5 июля. Большая часть из них (6,6 млн грн) связана с бизнесменом Русланом Голубем (владелец ООО Так-Агро) и его сыновьями ( вероятными владельцами ООО "Винтер стар Украина").

Голуби проспонсировали Винника и Поплавского – ФОТО - фото 184431

Интересно, что почти все средства аграрников ушли на эфир телеканалов Интер и 1+1. Показывали ли там концерты для "вовчиць" – другой вопрос. В любом случае, деньги скорее всего выброшены на ветер.

Напомним, известного "слугу народа" прорекламировали, как "Не гея". В то же время сын Гриценко ступил на путь отца и начал клепать сомнительные ролики.

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Олег Винник Михаил Поплавский Выборы в Раду 2019 Новости Украина
Чесно
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