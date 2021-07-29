Олімпіада 2020: Україна бере четверту бронзу

Романчук та його суперники / НОК

Український плавець, чемпіон Європи, призер чемпіонатів світу Михайло Романчук завоював на Олімпійських іграх у Токіо бронзову медаль на дистанції 800 метрів вільним стилем.

У фіналі дистанцію Романчук подолав за 7 хвилин 42,33 секунди. Він зазначив, що йшов до цієї нагороди 18 років — із 6 років, коли почав займатися плаванням. Наступні змагання Романчука будуть на дистанції 1 500 м.

Раніше Романчук у півфіналі встановив олімпійський рекорд у плаванні на 800 метрів — тоді він подолав дистанцію за 7 хвилин і 41,28 секунди.

Ще один українець, який разом з Романчуком кваліфікувався до вісімки найкращих, Сергій Фролов став шостим (7 хвилин 45,11 секунди).

Україна вже здобула чотири медалі на Олімпіаді в Токіо — поки усі бронзи.

Медаль Романчука стала для України першою нагородою у плаванні на Олімпіадах за останні 17 років.