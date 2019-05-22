Олигархи уже не правят Украиной – Богдан

Олигархи уже не управляют Украиной – Богдан

Новоназначенный глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что украинские олигархи уже не управляют страной.

Об этом он рассказал в эфире "112 канала".

"Точно уже олигархи не управляют страной, как раз выборы это поменяли. Будут ли они влиять на жизнь общества? Точно не через администрацию президента. И я, как никто в этой стране, могу вам сказать, мне кажется, что олигархи уже хотят одинаковых правил игры с другими гражданами. Потому что как только ты начинаешь думать, что самый лучший и самый умный, у тебя начинаются проблемы", - заявил Богдан.

Отметим, что слова главы АП о конце эпохи олигархов пока что очень далеки от правды. Так, не так давно Ринат Ахметов приобрел два облнерго, чем только укрепил свою монополию на энергорынке, Виктор Медведчук все так же останется важным звеном при переговорах с Москвой (за которые так ратует нынешняя власть – прим ред), Игорь Коломойский тоже без влияния не останется (по понятным причинам – прим. ред). И как не упомнить Петра Порошенко, который готовится к выборам в Раду ….