Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго

Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова приобрел акции АО "Одессаоблэнерго" и ЧАО "Киевоблэнерго».

Об этом сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Компания разрабатывает программу развития электрических сетей в Киевском и Одесском регионах. Цель – повышение качества и надежности распределения электроэнергии, улучшение клиентских сервисов", -заявили в пресс-службе компании.

При этом усиление монополии на энергорынке ДТЭК категорически отрицает.

"Концентрация новых активов компанией ДТЭК не ограничивает клиентов в рыночной возможности самим выбирать, у кого им покупать электроэнергию. Сегодня рынок поставки электроэнергии клиентам полностью конкурентный, и ДТЭК поддерживает развитие этой конкуренции", - заявили в компании.

Отметим, что сделка по приобретению двух облэнерго состоялась лишь из-за попустительства членов Антимонопольного комитета, связанных с экс-главой Администрации президента Алексеем Филатовым. В общем, Ахметов получил хороший подарок от Порошенко.

Напомним, Ринат Ахметов продолжает скупать государственные пакеты акций энергетических предприятий. Компания Ornex стала победителем на торгах за государственные пакеты акций "ДТЭК Днепрэнерго" и "ДТЭК Днепроблэнерго".

Фонд госимущества продал по 25% ценных бумаг, которые принадлежали государству.

Таким образом, группе СКМ отныне принадлежит 76,56% акций "Днепроблэнерго" и 92,9% "Днепроэнерго".

Блокпакет акций первой компании ушел с молотка по стартовой цене - 728 млн 236 тысяч гривен. В то же время "Днепроблэнерго" продали более чем за миллиард, при начальной стоимости в 490 млн.

Как известно, компания Ornex недавно купила пакеты "Киевэнерго", "Западэнерго" и других предприятий.