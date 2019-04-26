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Коломойский подал пять исков по "ПриватБанку"

26 апреля, 12:00
Победивший на выборах Коломойский забрасывает суды исками - фото 1
Победивший на выборах Коломойский забрасывает суды исками

Олигарх Игорь Коломойский, у которого для спасения крупнейшего финансового учреждения страны два года назад забрали "Приватбанк", твердо намерен отсудить его обратно. Ну, или хотя бы получить немалую финансовую компенсацию.

Первые иски беглый олигарх и фигурант уголовных дел о выводе миллиардов бюджетных денег из "ПриватБанка" подавал практически сразу после национализации, но к реваншу он активно приблизился именно перед поражением Петра Порошенко на выборах.

Признавшие незаконной национализацию Приватбанка судьи потребовали импичмента Порошенко

За два дня до голосования зашкваренные и частично связанные с Коломойским по другим делам судьи Окружного админсуда Киева признали национализацию незаконной из-за того, что "Приват" якобы был платежеспособным. В то же время ранее этот же суд утверждал обратное.

А за день до выборов другие служители Фемиды признали, что договоры о личных обязательствах Коломойского по кредитам рефинансирования недействительны.

Теперь же бизнесмен снова подал целый ряд требований к служителям Фемиды в надежде оспорить другие договоры с его личным поручительством.

Он хочет избежать личной ответственности за хищения и невозврат средств, а также получить на руки документы, свидетельствующие о том, что он не виноват.

По данным источников "Нового времени" рассматривать прошения Коломойского будут в Хозяйстенном суде Киева 10, 22 и 23 мая.

Как известно, украинские суды пробивают дно с регулярной частотой. А решения, принятые ими перед выборами и сразу после них, и вовсе оказались зашкваренными до невозможности. Служители Фемиды по факту свели на нет старания политиков и юристов по национализации "ПриватБанка", отменили указание отношения к российским террористам УПЦ МП, сняли с Коломойского личную ответственность за выданные "Привату" миллиарды и т.д.

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Игорь Коломойский ПриватБанк суд Олигархи Новости
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