Ольга Фреймут подхватила COVID-19 – CМИ
Ольга Фреймут подхватила COVID-19 – CМИ
Украинская шоувумен Ольга Фреймут подхватила коронавирус.
Об этом сообщает JetSetter.
"У Ольги Фреймут обнаружили Covid-19. Из-за болезни телеведущей пришлось срочно изменить планы, в том числе, рабочие. Уже сегодня она должна была выступить ведущей ежегодной церемонии награждения «ТОП-50 успешных женщин Львовщины», наконец, кандидатуру пришлось изменить. Искренне желаем Ольге скорейшего выздоровления!", - говорится в сообщении.
Сама телеведущая пока не подтвердила и не опровергла опубликованную информацию.
Напомним, что…
По состоянию на 22 августа в Украине зарегистрирован 102 971 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 2244 летальные, 51735 пациентов выздоровели.
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