Ольга Фреймут подхватила COVID-19 – CМИ

Ольга Фреймут подхватила COVID-19 – CМИ

Украинская шоувумен Ольга Фреймут подхватила коронавирус.

Об этом сообщает JetSetter.

"У Ольги Фреймут обнаружили Covid-19. Из-за болезни телеведущей пришлось срочно изменить планы, в том числе, рабочие. Уже сегодня она должна была выступить ведущей ежегодной церемонии награждения «ТОП-50 успешных женщин Львовщины», наконец, кандидатуру пришлось изменить. Искренне желаем Ольге скорейшего выздоровления!", - говорится в сообщении.

Сама телеведущая пока не подтвердила и не опровергла опубликованную информацию.

Напомним, что…

По состоянию на 22 августа в Украине зарегистрирован 102 971 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 2244 летальные, 51735 пациентов выздоровели.