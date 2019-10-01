Олег Винник прикинулся идиотом, чтобы отмазаться от русского флешмоба

Винник и его продюсер попытались отмазаться / Александр Горбенко via Facebook

Продюсер Винника Александр Горбенко и сам певец попытались оправдаться за участие в позорной акции. Линия поведения была выбрана самая простая – прикинуться доверчивыми идиотами, которых обманули коварные продюсеры.

Таким образом Винник решил уберечься от возмущенных граждан, которые могли бы сорвать концерты певца и разогнать "вовчиць". Однако антикризисный пиар получился таким себе, а все потому, что артист не ответил на прямые вопросы, повторив тезисы русской пропаганды.

Продюсер певца Горбенко и сам Олег Винник несколько раз подчеркнули, что согласились на русский пропагандистский флешмоб #ВсемМир, не вникая в детали акции и даже не гуглили ее участников и цели. Для певца, время которого расписано по минутам и на которого работает куча людей, такие отмазки выглядят смехотворно.

По словам продюсера Винника, их подкупили лестными словами, что это международная акция, где будут Джоли, ди Каприо, Бочелли, Сафина и Раммштайн, а от Украины – сугубо единственная звезда Олег Винник. Именно возможность встать в один ряд с мировыми звездами подкупила артиста - такова официальная версия команды Винника.

Винник как оружие русской пропаганды

Якобы это не презентовалось не как локальная русская история, а глобальная акция, где должны быть участвовать только люди искусства

«Мы не разбирались в бекграунде участников и не вникали в список, об участии в клипе какой-то неизвестной группы мы ничего не знали. Мы записали свой ролик в фотостудии на Шулявке и выслали московским организаторам. Больше ничего не знаем», - попытался прикинуться идиотом продюсер певца.

«Когда вышел полный ролик – мы написали организаторам, чтобы убрали кусок с Олегом. Мы не знали, что это будет клип» - заявил представитель Винника и вряд ли сам себе поверил.

Винник заявил, что сказал в ролике для русских все прямо и не отрекается от своих слов. «Я реально за мир, и я не хочу, чтобы люди гибли. Что тут плохого?», - хлопая глазами сказал Винник, оправдываясь.

Под давлением СМИ продюсер Винника все-таки признал, что в Украине идет война, погибли люди, миллионы лишились дома, многие украинцы пострадали. Правда, не назвал, что виновны в этой войне русские. Много говорил про мир и сам Винник, однако прямо не назвал Россию агрессором. Взамен певец прикидывался святошей и даже ссылался на библию.

«Все хотят услышать ту или иную фразу от Винника… Но не нужно говорить, нужно действовать», - попытался отмазаться певец. – Почему Винник должен сказать: Чей Крым, а не те, кто допустил это». Таким образом Винник попытался сбросить все на «попередников» и даже заявил, что голосовал за Зеленского, который теперь должен все решить, а не он. В итоге журналисты все-таки вытащили из артиста признания по Крыму, но не такие, как хотели услышать. «Крым – мой», - выкрутился певец, подчеркнув, что он – украинец.

Также Олег Винник между выразил сожаление о том, что не может выступить в Крыму (и срубить бабла), однако опасается, что его за это затравят. Под конец пресс-конференции певец перешел в наступление и начал давить на журналистов, обвиняя простых людей в том, что те все-таки ездят в Крым, а певцам нельзя.

Под самый конец пресс-конференции Винник принес свои извинения семьям погибших защитников Украины за свои слова, что за Крым никто из украинцев не погиб. Свои слова Винник вновь объяснил блаженным незнанием.

Справедливости ради отметим, что Винник с началом русской агрессии и оккупации Крыма, которые он не называет, не выстпает в России и на оккупированных территориях, теряя при этом деньги. Однако это не отменяет его участия в акции русских пропагандистов.