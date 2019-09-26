Олег Винник снялся во флешмобе "За мир" с российскими оккупантами

Олег Винник двигает идею мира с русскими

Популярный у женщин Бальзаковского возраста певец и скрытый ватник Олег Винник решил поучаствовать в "антивоенной акции", которую учредили террористы из России. Те самые, что радуются убийствам мирных женщин и детей по всему миру.

Акцию под названием "ВСЕММИР" запустили адепты "российского Крыма" из музыкальной недогруппы из страны-агрессора "МИР 519".

Цель акции - призыв людей к мирному сосуществованию, только подобные лозунги от любителей Путина выглядят нелепо.

Участвовали во флешмобе многие фанаты войны, регулярно поющие ртом в "ДНР", "ЛНР", и Крыму. Примечательно, что притопить за мир с террористами решил и Олег Винник, а также судья очередного сезона шоу Х-фактор Алессандро Сафина.

Видеоролик с участием латентного сепаратиста опубликовали в сети YouTube.

Вместе с украинской звездой аналогичные ролики сняли поддерживающие захват Крыма и ненавидящие нашу страну Владимир Познер, Валерия, Владимир Пресняков, Денис Клявер, Нона Гришаева, Максим Аверин и другие оккупанты.

Судя по сайту флешмоба, целью акции русские указали "призыв людей всего мира к прекращению войн и противостояний из-за разницы в политических, религиозных и других взглядах":

"Мир постоянно готовится к войне и есть только одна сила способная остановить это безумие… сила, дарованная только человеку – слово!".