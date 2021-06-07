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Окупанти в шоці: Збірна України виступить на Євро у футболках із Кримом і "Слава Україні!"

12:29
Героям слава! - фото 1
Героям слава! / АФУ

Національна футбольна збірна України презентувала форму команди перед Чемпіонатом Європи з футболу 2020 року, котрий стартує цього тижня. Головними атрибутами форми є силует країни та гасла "Слава України! – Героям слава!". У Росії висловили вимогу заборонити форму.

"Національна збірна Україна виступатиме на Євро-2020 в новій – особливій формі. Головним її атрибутом стане оберіг і символ, дорогий серцю кожного українця. Це найцінніший для всіх нас обрис нашої країни. Єдиної і неподільної батьківщини з Кримом, Донецьком, Луганськом, Києвом, моїм рідним Дніпром, Львовом, Одесою і усіма містами і селами, де головною мелодією з дитинства є мелодія національного гімну. Де на «Слава Україні!» відповідають гаслом «Героям слава!», яке тепер також буде на формі та надихатиме наших футболістів на нові перемоги", – прокоментував президент Української асоціації футболу Андрій Павелко у Facebook.

"Ми віримо, що силует України додасть сил гравцям, адже вони битимуться за всю Україну. А вся Україна, від Севастополя і Сімферополя до Києва, від Донецька і Луганська до Ужгорода підтримуватиме їх у кожному матчі. Це надзвичайно важливо і для футболістів, які дуже хвилюються і мріють виступити якнайкраще на Євро-2020, і для мільйонів наших вболівальників, які вірять у команду Андрія Шевченка", – додав він.

Нова форма українських футболістів викликала бурхливу реакцію в Росії.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова написала у Telegram, що зображення карти України з Кримом є "відчайдушною мистецькою акцією". Вона також розкритикувала напис "Слава Україні! – Героям слава!".

Депутат Госудми Росії Дмитро Свищев закликав заборонити українській команді виходити в таких футболках на поле. "На спортивних стадіонах не має бути місця політичним деклараціям", – сказав Свищев "Чемпіонату".

Між тим, пресова служба UEFA у відповідь на запит російського видання "Спорт-Експрес" повідомила: "Форма збірної України, як і всіх інших команд на Євро-2020, була схвалена УЄФА згідно з чинними правилами екіпірування", – написали з УЄФА.

Чемпіонат Європи стартує 11 червня. А 7 червня збірна України вийде у новій формі на поле в Харкові в товариській грі проти Кіпру.

 

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