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В "ДНР" COVID-19 скосил первую жертву, боевики все скрывают

08:40
В "ДНР" COVID-19 скосил первую жертву, боевики все скрывают - фото 1
В "ДНР" COVID-19 скосил первую жертву, боевики все скрывают

В "ДНР" от COVID-19 умер первый пациент, однако оккупанты продолжают скрывать статистику по заболеваемости коронавирусом.

СOVID-19 влупил по "ДНР": Что происходит?

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По состоянию на 7 апреля российские оккупанты признают наличие лишь 6 больных коронавирусом, подчеркивая отсутствие летальных случаев.

Однако по имеющейся информации, 4 апреля в Центральной районной больнице Амвросиевки от COVID-19 скончалась первая жертва. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята.

Схожая ситуация сложилась в пгт Кадиевка: российские врачи регулярно проводят ежедневный осмотр боевиков так называемого "армейского корпуса". При этом, гражданское население лишено надлежащей медицинской помощи.

Напомним, Украина поможет боевикам "ЛДНР" побороть COVID-19.

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