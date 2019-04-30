Оккупанты с оружием вломились в дома крымских татар – ВИДЕО

14:04 30 апреля,

Оккупанты с оружием вломились в дома крымских татар – ВИДЕО

Во вторник, 30 апреля, "полиция" Крыма провела незаконный обыск у нескольких крымских татар.

Агрессивным действиям силовиков подверглись Руслан Бекиров, Ролан Османов и Дилявер Бекиров.

Больше всех досталось Руслану Бекирову. После обыска, мужчину увезли на сдачу анализов, а затем доставили в Киевский РОВД Симферополя, где дали позвонить родным. Позже следы пострадавшего теряются; родным ничего неизвестно о его местонахождении.

По словам родных, Руслан не занимался никакой общественной деятельностью.

"Сотрудники МВД приехали в шесть утра, когда все спали.Зашли в гараж, где якобы обнаружили бумаги с сепаратистскими высказываниями. После чего вскрыли дверь в дом. В одной из комнат якобы была обнаружена бутылка с каким-то порошком", - сообщает фб-группа "Крымская солидарность".

Однако одним Русланом силовики не ограничились. За это утро они также успели навестить Ролана Османова и Дилявера Бекирова. К счастью, им повезло больше чем Руслану.

"Полиция" покинула домовладения татар, так никого и не задержав.

Напомним, российские каратели намерены показательно репрессировать два десятка ни в чем не виновных крымских татар, которых задержали в среду, 27 марта. Грозит им от 15 до 20 лет тюрьмы, а никаких шансов доказать непричастность попавших под каток террористов к "преступлениям", нет.

Об этом заявил адвокат множества политических узников Москвы Николай Полозов.

По его словам, происходящее в Крыму - конкретная этническая чистка.

"Идет преследование исключительно по расовому и национальному признаку в отношении крымских татар. Это напоминает или депортации 1944 года, или действия эсэсовских карателей, которые действовали такими же методами", – подчеркнул правозащитник.

Об этом, как утверждает адвокат, говорят и слова главаря Крыма Сергея Аксенова о том, где он в открытую сказал, мол, все недовольные могут уезжать с полуострова.

"Это говорит о том, что российская власть перешла черту, что эти зачистки будут продолжаться до полной депортации крымских татар с их родины, – считает Полозов. - В данный момент момент количество украинских политзаключенных приближается к 100, более половины из них – крымские татары, которых уже заранее признали виновными".