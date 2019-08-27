Крымские узники Кремля: "Суд" вынес новый вердикт

Крымские узники Кремля: «Суд» вынес новый вердикт

В понедельник, 26 августа, Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на полгода арест крымских татар, проходящих по делу "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщают "Крым реалии" со ссылкой на адвоката подсудимых Алексея Ладина.

"Суд отказал во всех ходатайствах защиты: о прекращении уголовного дела, о возврате дела прокурору, поскольку обвинение не конкретизировано; о применении (к подзащитным – прим. ред. ) четвертой Женевской конвенции. Зато судья по собственной инициативе продлил всем подзащитным на шесть месяцев (до 13 февраля 2020 года – прим.ред.) арест в СИЗО, - заявил юрист.

Отметитм, что обвиненные в терроризме татары ( Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов) были задержаны еще в октябре 2017 г. В 2018 г. их судьбу разделили Эдем Смаилов и Сервер Мустафаев.

Международная общественность осудила действия России, однако та продолжает преследовать всех инакомыслящих в Крыму.

Напомним, оккупанты Крыма посягнули на Днепр. У Зеленского мощно ответили.