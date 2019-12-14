Оккупанты провели "бой" над Крымом. Что происходит?

Оккупанты провели "бой" над Крымом. Что происходит?

Экипажи российских самолетов Су-27СМ и Су-30М2 провели учебный воздушный бой над территорией оккупированного Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота России.

"По замыслу учения, звенья дежурных самолетов Су-27СМ и Су-30М2 были подняты по тревоге и направлены на перехват военных самолетов условного противника, нарушивших воздушную границу Российской Федерации. В ходе воздушного боя и условного применения ракетного и стрелково-пушечного вооружения нарушители воздушной границы были уничтожены", – говорится в сообщении.

Всего в "учении" приняли участие около 10 самолетов.

Отметим, что после аннексии Крыма в 2014 г. оккупанты регулярно проводят военные тренировки. Впрочем, не только в Крыму и не всегда удачно. Так, сентябре 2019 г. Оренбургской области РФ при десантировании боевой техники две машины разбились об землю. Как это было – читайте по ссылке.

Напомним, на русском "Лошарике" на затонувшей подлодке случился выброс радиации.