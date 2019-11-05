Оккупанты пальнули в подростка у кафе – ОБСЕ

Оккупанты пальнули в подростка у кафе – ОБСЕ

В Золотом Луганской области в результате обстрела боевиков пострадал 16-летний юноша.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на отчет ОБСЕ.

По данным СМИ, инцидент произошел еще 21 сентября.

"1 ноября команда СММ уточняла сообщение о том, что 21 сентября парень (16 лет) получил ранения в результате огня из стрелкового оружия в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 61 км северо-западнее Луганска)", - говорится в отчете.

Как позже уточнил источник, парень "получил ранение перед кофейней на улице Войкова в результате огня из стрелкового оружия после торжеств по случаю Дня села".

После ЧП юноша был госпитализирован и прооперирован.

Как мы писали ранее, 29 октября ВСУ начали одностороннее отступление с позиций в районе Золотое. Однако боевики не прекратили обстрелы нашей армии, но отвод продолжился.

Росту напряженности поспособстовало и появления в данном районе депутата Госдумы РФ. Украина выразила протест.