Ирина Луценко Владимир Зеленский война на Донбассе

Оккупанты пальнули в подростка у кафе – ОБСЕ

13:30
Оккупанты пальнули в подростка у кафе – ОБСЕ - фото 1
Оккупанты пальнули в подростка у кафе – ОБСЕ

В Золотом Луганской области в результате обстрела боевиков пострадал 16-летний юноша.

"Мы следили": Кремль высказался о ссоре Зе и добровольцев

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на отчет ОБСЕ.

По данным СМИ, инцидент произошел еще 21 сентября.

"1 ноября команда СММ уточняла сообщение о том, что 21 сентября парень (16 лет) получил ранения в результате огня из стрелкового оружия в н. п. Золотое-5 (Михайловка; неподконтрольный правительству, 61 км северо-западнее Луганска)", - говорится в отчете.

Как позже уточнил источник, парень "получил ранение перед кофейней на улице Войкова в результате огня из стрелкового оружия после торжеств по случаю Дня села".

После ЧП юноша был госпитализирован и прооперирован.

Как мы писали ранее, 29 октября ВСУ начали одностороннее отступление с позиций в районе Золотое. Однако боевики не прекратили обстрелы нашей армии, но отвод продолжился.

Росту напряженности поспособстовало и появления в данном районе депутата Госдумы РФ. Украина выразила протест.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ДНР "ЛНР" дети Новости Украина
Украинская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
МВФ не замораживал сотрудничество с Украиной – Гончарук - фото 1
МВФ не замораживал сотрудничество с Украиной – Гончарук
13:53
Россия вернет захваченные украинские корабли. Но при одном условии - фото 1
Россия вернет захваченные украинские корабли. Но при одном "условии"
09:45
Отвод войск в Петровском: Названа новая дата - фото 1
Отвод войск в Петровском: Названа новая дата
Вчера, 18:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
А помнишь, как ты меня гонял? (с) - фото 1
Терминатор: Фатум - Эту франшизу уже ничего не спасет
03 ноября, 14:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
01 ноября, 11:23
Дифтерия в Украине 2019: симптомы и лечение у детей и взрослых - фото 1
Дифтерия в Украине: Симптомы и лечение у детей и взрослых
29 октября, 13:15
Загрузка...