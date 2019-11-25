Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

Оккупанты отреагировали на раскрытие Эдуарда Матюха

17:30
Оккупанты отреагировали на раскрытие Эдуарда Матюха - фото 1
Оккупанты отреагировали на раскрытие Эдуарда Матюха

Намедни экс-"народный мэр" Горловки Эдуард Матюха признался в работе на украинскую разведку. В ответ оккупанты поспешили оправдаться за свой провал.

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Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на главу Компартии "ДНР" Бориса Литвинова.

"Он берет из открытых источников фотографии или рассказывает о людях. Это уже много раз по телевизору показывали, в прессе писали. Он выдает известные факты за эксклюзив. Я считаю, по этому делу на Украине делают пиар", - заявил боевик и отметил, что Матюха в 2014 г. помогал организовывать "референдум о самоопределении ДНР.".

Оккупанты отреагировали на раскрытие Эдуарда Матюха - фото 191829

Борис Литвинов

Отметим, что за недолгий период своей работы нашему агенту удалось установить крепкие связи с КПРФ. По словам Матюха, именно с помощью коммунистов Москва координирует свою деятельность в Абхазии, Осетии и "ЛДНР".

Кроме того Матюха формировал гумконвои РФ на Донбасс, которые перевозили наличку для боевиков и занимался сбором подписей под "обращением" жителей "ЛДНР" о независимости от Украины.

На данный момент разведчик пребывает на территории свободной Украины. О причине окончания своей миссии он решил тактично промолчать.

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