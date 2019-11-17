Расследование MH17 Владимир Зеленский война на Донбассе

В Молдове министерство обороны возглавил фанат "ДНР"

19:34
Путинская марионетка теперь руководит министерство обороны Молдовы - фото 1
Путинская марионетка теперь руководит министерство обороны Молдовы

В Молдове продолжается жесточайший политический кризис, уродующий страну. Одним из таких уродств стало назначение на пост министра обороны человека, который поддерживает пророссийских террористов на Донбассе.

Новое правительство страны, соседствующей с Украиной, было сформировано 14 ноября 2019.

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Пророссийский политики Виктор Гайчук стал новым министром обороны Молдовы.

Гайчук был советником такого же пророссийского политика - президента Молдовы Игоря Додона. А также - его родственником. Также Гайчук руководил местным аналогом СНБО.

В ноябре 2016 года Гайчук, выступая в академии наук Молдовы произнес хвалебную речь в адрес террористов "ДНР".

По его словам, дух и вера 10 тысяч "военных Л/ДНР" эффективнее 168-тысячной армии Украины.

"Меня часто спрашивают, зачем Молдове армия, если мы никогда не победим? И я привожу лишь один пример - Донбасс. У Донбасса военных около 10 тыс., практически как в Национальной армии Молдовы. А у украинской армии 168 тыс. Так, по-простому. То есть дух, вера являются эффективнее в борьбе. Если боец верит в своего командира, любит родину, тогда он победит и с менее современным вооружением, чем у противника", - заявлял тогда Гайчук.

Виктор Гайчук нахваливает пропутинских террористов:

При этом горе-политик, конечно, не упомянул, что эти 10 тысяч алкоголиков ничто без русской кадровой армии и русского оружия, которое, собственно, и не дает украинским войскам очисить часть Донбасса от террористов.

Теперь вот такой человек будет возглавлять одно из ключевых ведомств Молдовы, которая в очередном припадке отказался от прозападного выбора и устремилась в лапы Москвы.

Напомним, что как раз сейчас в международных судах идут судебные разбирательства по признанию России спонсором международного терроризма. В основу обвинения легли многочисленные преступления оккупантов и их пособников на Донбассе.

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