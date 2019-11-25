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Мэр из "ДНР" оказался украинским разведчиком – ФОТО, ВИДЕО

09:49
Мэр из "ДНР" оказался украинским разведчиком – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Мэр из "ДНР" оказался украинским разведчиком – ФОТО, ВИДЕО

"Народный мэр" оккупированной Горловки Эдуард Матюха оказался украинским разведчиком.

В Молдове министерство обороны возглавил фанат "ДНР"

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ТСН.

Как передает СМИ, в течении последних 5 лет Матюха проживал в ОРДЛО и делал вид, что поддерживает террористов. Некоторое время он даже возглавлял оккупированную Горловку.

Мэр из 'ДНР' оказался украинским разведчиком – ФОТО, ВИДЕО - фото 191796

Эдуард Матюха

За недолгий период своей работы нашему агенту удалось установить крепкие связи с КПРФ. По словам Матюха, именно с помощью коммунистов Москва координирует свою деятельность в Абхазии, Осетии и "ЛДНР".

Мэр из 'ДНР' оказался украинским разведчиком – ФОТО, ВИДЕО - фото 191798

Кроме того разведчик добавил, что он формировал гумконвои РФ на Донбасс, которые перевозили наличку для боевиков и занимался сбором подписей под "обращением" жителей "ЛДНР" о независимости от Украины.

"Списки создавались одним простым путем - как это делалось всегда на территории Донецкой области и РФ. Берется 2-3 ручки, вставляются туда разные пальчики обеих рук и пишутся разными почерками и цветами", - рассказал Матюха.

На данный момент Матюха решил вернуться в Украину. О причине окончания своей миссии он решил тактично промолчать.

Напомним, замешан лично Шойгу: JIT раскрыла тайну гибели МH17.

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