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По Керченскому мосту пустили электричку в Россию

20:00
По Керченскому мосту запустили электричку в Россию - фото 1
По Керченскому мосту запустили электричку в Россию

Россия запустила электричку из оккупированного Крыма в Анапу. Маршрут проходит по Керченскому мосту.

В Москве рухнул навес причастного к Крымскому мосту института

Об этом сообщает "Крым-Реалии".

Перевозками пассажиров занимается "Южная пригородная пассажирская компания" (филия компании "Гранд Сервис Экспресс" - прим. ред.). Время пути - 2 часа, цена билета - 439 рублей. На данный момент Украина никак не отреагировала на очередную выходку оккупантов.

По Керченскому мосту пустили электричку в Россию - фото 196936

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Для справки

После аннексии Крыма в 2014 г. , Россия начала строительство Керченского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем. Автомобильную часть конструкции открыли в мае 2018 г., железнодорожную запустили 23 декабря 2019 г.

Выезд первого пассажирского поезда "Санкт-Петербург - Севастополь" запланирован на 25 декабря. Предположительно, до конечной остановки состав доедет за 43 часа 25 минут.

Напомним, Керченский мост уничтожает и море и судоходство даже для русских.

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Керченский мост Крым Новости Украина
Крым-Реалии
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