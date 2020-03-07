Оккупанты Крыма "отказались" пить украинскую воду

Оккупанты Крыма отказались пить украинскую воду

Оккупанты Крыма хотят навсегда отказаться от поставок днепровской воды с Украины.

Об этом заявил "глава" т.н. парламента Крыма Владимир Константинов.

"Если они называют Крым украинским, а это не соответствует действительности, то нам вода в таком случае ни в каком виде не нужна", - сказал оккупант.

Кроме того Константинов предположил, что украинские власти "могут травить воду какими-то химикатами и еще чем-то". Каким образом они это делают - чиновник не уточнил.

Отметим, что несмотря на столь нелепую браваду, население оккупированного полуострова испытывает значительные проблемы с водой. И дальше ситуация будет только ухудшаться.

Другой вопрос: собирается ли Украина поставлять оккупантам свою воду? Ранее Комитет по вопросам прав человека ВРУ вынес свое решение. Подробнее об этом читайте здесь.