Охранники Зеленского назвали нападение на активистку: атакой политсил (ФОТО)

В управлении госохраны отрицают избиение активистов

Вечером в среду, 26 августа, в управлении государственной охраны прокомментировали инцидент с фактически коллективным избиением телохранителями Зеленского и ментами активистки в Днепре.

Как написали на странице ведомства в Facebook, информация о применении физической силы бойцов УГО к митингующим "является откровенной ложью".

"Распространенная отдельными СМИ манипулятивная информация не соответствует действительности и распространяется исключительно в интересах отдельных политических групп. Более того, информация о том, что военнослужащие УГО Украины якобы применили физическую силу к митингующим является откровенной ложью и содержит признаки спланованованои информационной провокации", - заявили в управлении госохраны, попытавшись заверить всех, что телохранители Зеленского "действуют в рамках полномочий".

Почему в таком случае на опубликованных активистами видеозаписях четко видно, что девушку-активистку прессуют и менты, и охраняющие Зеленского люди, в УГО, разумеется, не пояснили.

Впрочем, не исключено, что отталкивали и били встречающих президента протестующих не сотрудники государственной охраны, а частники. Правда, после своей победы на выборах гарант всегда пользовался услугами огромного количества именно бойцов УГО.

К слову, пострадавшей активистке медики Днепровской областной больницы имени Мечникова сегодня поставили диагноз "перелом ребер".