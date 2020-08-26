Охрана Зеленского и менты избили активистов, которые пытались передать президенту петицию

Охрана Зеленского избавила его от встречи с народом

В среду, 26 августа, во время визита главы государства в Днепр между копами, как всегда многочисленной охраной гаранта и самими же избирателями произошли стычки.

Причиной сегодняшнего инцидента стало обычное желание людей встретиться с президентом, задать ему вопросы о волнующих их проблемах и передать петицию.

Впрочем, в планах у Зеленского и сопровождающих его общения с народом не было. Поэтому охрана сначала изменила маршрут визита, а затем - принялась расталкивать активистов вместе с ментами.

Как утверждают местные журналисты, столкновения произошли у здания 33 гимназии Днепра, куда глава государства приехал "проверять готовность к учебному году".

По данным СМИ, от рук охранников и полицейских пострадала представительница общественной организации "Инфопростор" Надежда Святун, которая пыталась передать Зеленскому некую петицию.

А когда президент подходил к гимназии, силовики и вовсе приступили к скручиванию и задержаниям протестующих, среди которых были мирно себя ведущие женщины.

Командовал полицейскими заместитель начальника управления нацполиции в Днепропетровской области Владимир Богонис. Он же и сам применял силу по отношению к протестующим.

Справедливости ради стоит отметить, что проводить личные встречи с народом в ходе официальных визитов Зеленский не обязан. Тем более, высказывать претензии к управлению государством явно приходят не его фанаты, а общаться не с собственными же сторонниками экс-лидер "95 квартала" вообще никогда не горел желанием. Впрочем, силовым путем отсекать мирных протестующих - перебор. Хотя точно так же в своем время делали и охранники предыдущих президентов.