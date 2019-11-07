Суд обязал детективов НАБУ открыть уголовку против главы ГБР

Труба не стал работать даже после решения суда

Роман Труба помимо давления на активистов Майдана в 2014-м занимался еще и другими мутными вещами, за что может поплатиться сроком. Только вот столь важную шишку наказывать явно никто не станет. По крайней мере, до тех пор, пока его однокашник возглавляет Офис президента.

В среду, 6 ноября, Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство против руководителя ГБР.

Согласно материалам рассмотрения иска некоего Игоря Геца, Роман Труба совершил преступление, описанное в части третьей статьи 382 УК Украины - "Невыполнение судебного решения".

Как указал обратившийся к антикоррупционерам гражданин, глава ГБР сначала наплевал на преступление, которое совершили чиновники Сумской ОГА, а затем никак не отреагировал на судебное решение, которое обязывало его отреагировать.

А поскольку Труба был очень занят обработкой кляуз Портнова, ищущий справедливости Гец пошел к НАБУшникам. Но те, разумеется, отказались работать, что и привело к дальнейшим судебным разбирательствам.

В итоге судьи заставили следователей из ведомства Сытника открыть производство и расследовать, почему же Труба так вяло реагирует на сообщения граждан о преступлениях, а также почему ему самому наплевать на нормы закона.