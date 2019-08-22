Журналисты нашли роскошное имение Ахметова под Киевом

Журналисты показали строящийся дворец Ахметова

Причастный к войне на Донбассе олигарх хоть и живет в основном за границей, активно застраивает огромнейшую территорию возле украинской столицы.

Сама территория участка, где, видимо, намерен жить олигарх, составляет без малого 12 тысяч квадратных метров. За огромным забором - 20 гектаров леса с искусственными озерами, гаражами, беседками и домами для прислуги и гостей.

Обнаружили имение Ахметова журналисты проекта "Бигус.инфо", которые увязали строительство с получением олигархом прибыли от формулы "Роттердам+", но при этом не привели никаких прямых доказательств, а только лишь рассказали о том, насколько формула была паршивой для государства.

Официально загородный дом Ахметова записан на его компанию "Мета-Капитал" и числится реабилитационно-оздоровительным комплексом.

Как известно, "Роттердам+" – это формула обчисления цены на уголь, которая якобы включает стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину из страны, где топливо покупается. Из-за применения этой формулы генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго" стали продавать электроэнергию для генерирующих компаний и предприятий дороже, но цена на поставки для населения не увеличилась.