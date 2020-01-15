Офис генпрокурора: Иран не сотрудничает по делу PS752

В офисе генпрокурора говорят, что Иран вообще не сотрудничает в расследовании авиакатастрофы

Хотя у президента постоянно говорят о едва ли не полном взаимопонимании между властями Ирана и официальным Киевом в деле о крушении "Боинга" МАУ, в среду, 15 января, в ОГП заявили о совсем обратном.

Сегодня во время заседания парламентского комитета по вопросам национальной безопасности представитель Офиса Генпрокурора Полина Чиж отметила, что Иран последовательно "морозится" от запросов украинских властей о предоставлении доступа к месту авиакатастрофы, а также к "черным ящикам".

Так, по словам Чиж, украинские правоохранители направляли в Тегеран ряд запросов, но ответы на них не были получены:

- Украина просила допустить своих экспертов к работе на месте катастрофы, участии их в сборе доказательств. Также был направлен запрос об участии в международной следственной группе. На сегодняшний день нам не предоставили ответ.

Иранская сторона, как пояснила представитель ОГП, дала лишь неофициальное согласия на передачу бортовых самописцев Украине, а сегодня для проверки лаборатории в нашу страну должен был прилететь иранский эксперт. Но этого не случилось.

- Когда иранская сторона сказала, что ящики настолько повреждены, что не могут быть исследованы в Иране, было принято решение перевезти их в другую страну. Было принято решение, что в Украине есть такая лаборатория. Это Киевский политехнический институт. Эксперт должен был осмотреть лабораторию, после чего - вернуться в Иран, забраь ящики и снова прилететь в Киев уже для участия в совместном исследовании самописцев. Вчера нами была получена информация, что иранская сторона не передает Украине черные ящики.

Не получили следователи и доступ к частям самолета, пассажирских сидений и других вещей.

Примечательно, что параллельно с этим в оперативном штабе СНБО рассказывают о том, что вылетевшие на место ЧП эксперты успешно работали с иранскими коллегами. Кроме того, сегодня представители нашего посольства в Иране возложили цветы на участке, куда упали обломки "Боинга".

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.