Крушение рейса PS752: Зеленский попросил у Меркель политическую помощь

Зеленский просит Меркель содействовать в расследвоании катастрофы самолета МАУ

В среду, 15 января, президент Украины провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая в последнее время показывает универсальность своих взглядов и пытается сыграть на руку Путину.

Сегодня в Офисе президента отчитались о том, что Зеленский обратился к Меркель с просьбой о политической помощи для "содействия открытому и справедливому расследованию" катастрофы пассажирского самолета МАУ в Тегеране.

В ходе переговоров наш президент сообщил главе немецкого правительства о том, что наша страна будет добиваться уголовной ответственности для виновных в уничтожении рейса PS752, а также компенсаций семьям погибших и самой авиакомпании от Ирана.

Согласилась ли Меркель оказать содействие Украине, неизвестно. Впрочем, необходимость "тщательного расследования и установления всех фактов" вечно глубоко обеспокоенная канцлер наверняка поддержала

Напомним, утром 8 января при вылете из аэропорта Тегерана претерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, летевший из столицы Ирана в Киев. Через несколько минут после выхода борта на курс набора высоты связь с самолетом оборвалась, а сообщений о нестандартной ситуации в салоне диспетчерская служба не получала.

Согласно свидетельствам очевидцев, самолет загорелся еще в воздухе, а на его обломках видны характерные для попадания ракеты ПВО повреждения. По данным разведок США, Канады и Великобритании, перед падением спутники зафиксировали запуск двух ракет вблизи одной из военных баз у аэропорта.

В результате крушения погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа, украинцев среди них, по официальным данным, лишь 11. Большинство погибших - студенты-граждане Канады и Ирана, которые использовали рейс авиакомпании как стыковочный.

Из-за ЧП Владимир Зеленский в срочном порядке прервал свой элитный отдых в Омане и вылетел в Киев, отдав приказ секретарю СНБО Алексею Данилову создать оперативный штаб по решению связанных с катастрофой вопросов. Кроме того, президент скомандовал Генпрокурору Руслану Рябошапке открыть из-за падения самолета уголовное дело, хотя по Конституции такого права у главы государства нет.

В итоге припертый кучей доказательств Иран признался в том, что причиной гибели украинского самолета авиакомпании МАУ являлась выпущенная их военными ракета.