Одиозный судья Вовк согласился на допрос НАБУ: Но есть условие

Одиозный судья Вовк согласился на допрос НАБУ: Но есть условие

Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк заявил о готовности прийти на допрос в НАБУ, но при одном условии.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост судьи в Facebook.

"Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, полагаю, в НАБУ еще не забыли. (Конечно, не забыли, раз в год заходят обязательно). Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК. Однако, по непонятной причине, я так и не дождался от этих бравых борцов непонятно с чем простого процессуального действия - чтобы мне вручили уведомление о подозрении в установленном законом порядке. Как и те мои коллеги, о которых идет речь у них на сайте. А как учат на юрфаке – нет подозрения, нет процессуального статуса. Ни я, ни мои коллеги не являемся подозреваемыми по делу, а проведение следственных действий с нами в таком статусе, как и применение каких-либо уголовно-процессуальных мер очевидно свидетельствует о нарушениях Закона со стороны НАБУ", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

17 июля НАБУ и САП сообщили судьям Окружного админсуда Киева подозрение в создании преступной организации и захвате власти.

По данным следствия, из-за опасений лишиться работы, под руководством главы суда Павла Вовка создавались препятствия работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

11 августа НАБУ объявило в розыск Павла Вовка и его коллег.