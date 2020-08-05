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У НАБУ отберут дело о пленках Вовка: Что происходит?

Вчера, 20:15
У НАБУ отберут дело о пленках Вовка: Что происходит? - фото 1
У НАБУ отберут дело о пленках Вовка: Что происходит?

Во вторник, 4 августа, Печерский райсуд Киев постановил отобрать у НАБУ дело о судьях ОАСК и передать его в другой правоохранительный орган.

Одиозный судья Вовк отреагировал на подозрение НАБУ

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Печерский райсуд. Киева 4 августа 2020 принял решение, которым фактически обязал генпрокурора забрать у НАБУ дело по подозрению председателя и судей ОАСК, а также главы ГСА и передать ее к другому правоохранительного органу", - говорится в сообщении.

Как уточняет НАБУ, действия Фемиды являются незаконными, поскольку подсудность по делам, расследуемых бюро и САП, определяется Высшим антикоррупционным судом. Кроме того закон запрещает поручать расследование, отнесенное к подследственности НАБУ, другому правоохранительному органу.

В ответ на действия Печерского суда агенты НАБУ собираются подать жалобу в Высший совет правосудия, а САП обжалует вердикт в ВАКС.

Что было ранее?

17 июля НАБУ и САП сообщили судьям Окружного админсуда Киева подозрение в создании преступной организации и захвате власти.

По данным следствия, из-за опасений лишиться работы, под руководством главы суда Павла Вовка создавались препятствия работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС).

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