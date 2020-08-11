НАБУ объявило в розыск судью Вовка и его коллег

Павел Вовк числится в розыске

Вечером во вторник, 11 августа, детективы антикоррупционного бюро заявили о том, что намереваются разыскивать подозреваемых в коррупции судей Окружного админсуда Киева, а также его руководителя Павла Вовка.

Как отметили в пресс-службе НАБУ, судьи ни разу не пришли на допрос, хотя их туда вызывали.

Впрочем, далеко не факт, что детективы сумели сделать это с выполнением всех норм уголовно-процессуального кодекса, поскольку судьи, прекрасно зная о допущенных нарушениях и лазейках, которыми они в таком случаем могут воспользоваться, позволяли себе игнорировать правоохранителей.

Кроме того, судя по комментариям Вовка и представителей ОАСК, а также по попыткам Венедиктовой и ее подчиненных прикрыть дело, служители Фемиды чувствуют себя абсолютно безнаказанными.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых, которые действовали в пределах преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе, - отметили в НАБУ.

В розыск объявлены сам Вовк, его заместитель, трое судей ОАСК и двое двое бывших членов Высшей квалификационной комиссии судей.

К слову, представители ОАСК добились судебного решения о передаче уголовного дела "в другое правоохранительное ведомство" с помощью своего коллеги Вовка из Печерского суда. При этом в постановлении даже не было сказано, кто именно из правоохранителей должен расследовать эти преступления, а по всем законам заниматься этим должны именно подчиненные Сытника.