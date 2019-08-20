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Одиозный судья уволился. Но что-то пошло не так

22:20
Одиозный судья уволился. Но что-то пошло не так - фото 1
Одиозный судья уволился. Но что-то пошло не так

Во вторник, 20 августа, глава Окружного админсуда Киева Павел Волк сложил полномочия и оставали вместо себя Владимира Келеберду. Но позже что-то пошло не так.

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Об этом сообщают СМИ.

"Я по собственному желанию снял с себя полномочия главы суда", -заявил было судья Вовк и поспешил уйти в отпуск.

Однако он недолго просидел без работы. Уже через пару часов Высший совет правосудия оставил постановил оставить Вовка на занимаемой должности.

Отметим, что Окружной админсуд за последние годы отметился целым рядом скандальных постановление: это реабилитация Романа Насирова, и денационализация "ПриватБанка", и отмена переименований столичных проспектов. Послужной список Фемиды очень долог.

Последней каплей стали скандальные записи, где и фигурирует упомянутый судья. ГПУ принялась за следствие, однако результатов пока не видно.

Напомним, НАБУ объявило охоту на Вовка. А тот начал "кусаться".

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судья суд Киев Новости Украина
Громадське
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