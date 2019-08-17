Суд арестовал Грымчака. Но не того

Суд арестовал Грымчака. Но не того

В пятницу, 16 августа, в Чернигове суд постановил арестовать Юрия Грымчака на 2 месяца. Но что-то пошло не так.

Это не взятка, это календарики - адвокат Грымчака (ФОТО ВИДЕО)

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Об этом заявила адвокат обвиняемого Татьяна Матяш.

По ее словам, арестованный Грымчак является не тем лицом: вместо "Юрия Николаевича" судья назвала в постановлении "Юрия Михайловича".

Юрий Грымчак в суде

Защита чиновника указала на этот факт. Судья вышла из-за зала исправлять досадный ляпсус. Отметим, что ошибка с отчеством Грымчака была допущена и в ходатайстве прокуратуры. Сторона обвинения поспешила оправдаться перед защитой, заявив, что это человеческий фактор.

Для справки Юрий Грымчак (род. 1965 г.) – украинский политик. В 80-х получил техническое образование, служил в армии. Начал свою политкарьеру в 1994 г. со вступления в Соцпартию Украины . В 2002 -2005 гг. помощник нардепа (на тот момент) Юрия Луценко. В 2007 г. получил депутатский мандат (блок "Наша Украина – Народная самооборона"), однако на следующую каденцию избран не был.

https://beztabu.net/novosti_t4952 https://beztabu.net/novosti_t4952

Для справки

Юрий Грымчак (род. 1965 г.) – украинский политик. В 80-х получил техническое образование, служил в армии. Начал свою политкарьеру в 1994 г. со вступления в Соцпартию Украины . В 2002 -2005 гг. помощник нардепа (на тот момент) Юрия Луценко. В 2007 г. получил депутатский мандат (блок "Наша Украина – Народная самооборона"), однако на следующую каденцию избран не был.

С 2017 г. – замминистра по временно оккупированным территориям. С 14 августа 2019 г. - завсегдатай бесед со следователями о "календариках".

https://beztabu.net/novosti_t4952

С 2017 г. – замминистра по временно оккупированным территориям. С 14 августа 2019 г. - завсегдатай бесед со следователями о "календариках".