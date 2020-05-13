Очередную церковь УПЦ МП закрыли из-за вспышки COVID-19

Церкви УПЦ МП продолжают быть рассадниками коронавируса

Пока в ЦОЗ и минздраве делают вид, что распространение коронавируса находится под контролем, а премьер-министр уже анонсирует новые даты послабления карантина, московские попы действуют.

В среду, 13 мая, в церкви Архистратига Михаила города Ковель Волынской области зафиксировали очередную вспышку COVID-19.

Инфекцию коронавируса обнаружили и у настоятеля, и у как минимум 17 прихожан пророссийского учреждения. А это свидетельствует только об одном: ватные попы продолжают работать на уничтожение украинского народа и любой ценой способствуют распространению опасного вируса.

- Уборщица церкви скончалась в больнице после того, как ей подтвердили диагноз. Чуть позже, протестировав священника и часть прихожан, мы получили 18 положительных тестов, - отметила заведующая отделом эпиднадзора и профилактики инфекционных заболеваний областного лабораторного центра Ирина Енжиевская.

В то же время террористы из УПЦ МП продолжают отрицать факты заражения своих же сотрудников. Так, спикер Владимир-Волынской епархии филиала РПЦ в Украине Владимир Мацур талдычит о том, что настоятеля храма Архистратига Михаила уже дважды тестировали на коронавирус, а результат якобы был отрицательным. Само собой, поп болен. Но руководство выгоняет его на службу, а народу рассказывает о необходимости проведения служб и причащения.

Закрыли же церковь по решению местных властей.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине официально выявили 16425 заразившегося COVID-19. 402 человек скончались, а 3716 выздоровели.

Сколько украинцев заболели и болеют на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти слишком поздно недавно начали принимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней. По истечению этого срока власти вынужденно назначили датой ослабления карантина 12 мая.