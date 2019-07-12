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Очень странные дела: 4 сезон может стать последним

13:40
Очень странные дела происходят с сериалом "Очень странные дела" - фото 1
Очень странные дела происходят с сериалом "Очень странные дела"

Один из главных хитов Netflix - фантастический сериал "Очень странные дела" может завершиться раньше срока.

Как сообщает издание We Got This Covered со ссылкой на свои источники, следующий сезон сериала "Очень странные дела" станет последним.

Очень странные дела: Что будет в 4 сезоне

При этом в Netflix еще даже официально не объявляли, что у шоу будет 4 сезон, хотя третий вышел скопом 4 июля 2019 и сходу стад хитом, за неделю его посмотрели более 40 млн человек.

Ранее шоураннеры проекта - братья Дафферы - сообщали, что не будут тянуть муму за хвост и ограничатся 5 сезонами, однако такого крутого поворота не ожидал никто.

Очень странные дела 3 сезон – лучшие МЕМЫ и ВИДЕО

Дата выхода 4 сезона сериала "Очень странные дела" пока держится в тайне. Скорее всего, ее не знают и сами шоураннеры. Если инсайд подтвердится, что, скорее всего, релиз финального сезона сместится с 2020 на 2021 год, а сам проект станет более масштабным, ведь Netflix ввалит хорошие деньги для эффектного завершения истории. Однако стоит учесть, что затягивать с выходом шоураннерам смысла нет, ведь юные актеры очень быстро растут и к 2021 году вполне могут нарушить сценаристами все их планы своим стремительным взрослением.

Очень странные дела 2019 - смотрите трейлер 3 сезона и ждите информации о дате выхода 4:

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