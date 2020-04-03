О записях знал, в коррупции не участвовал: "честный" Ермак валит все на брата

Ермак отмазывается под прикрытием президента

Глава офиса президента, очутившийся в эпицентре коррупционного скандала, решил потопить своего родного брата. Того самого, которого некогда называл мертвым и "убитым из-за Петра Порошенко" в АТО. Хотя еще в прошлом году Ермаки клепали совместный бизнес по торговле государством.

В четверг, 2 апреля, 60 народных депутатов от "Слуги народа" потребовали от президента Зеленского проведения срочной встречи для того, чтобы лидер Зе команды пояснил за своего приближенного.

Глава государства, как выяснилось, решил "защищать мальчика" и просто нести ересь о том, что "никто не виноват, вокруг честные люди".

Гарант возмущался, что народные избранники не закрыли его друга грудью и не стали прикрывать своих. Кроме того, президент нес ахинею о своей нетерпимости к коррупции и репутации порядочного человека.

Под конец своего участия во встрече Зеленский и вовсе посоветовал нардепам дождаться результатов расследования. Правда, не уточнил, какого именно: против Гео Лероса или все же против Ермака. В общем, ставший президентом лидер "95 квартала" дал понять, что своего главу Офиса сливать не будет, пусть даже он продавал государственные должности за миллионы долларов.

После того, как Зеленский уехал, перед нардепами выступил сам Андрей Ермак. И он... открестился от брата, мол, у него с детства был авантюрный характер, но о его участии в коррупции речи нет. Назначение людей на ключевые места они якобы не обсуждали. В общем, всю вину руководитель ОПУ пытается спихнуть на родного брата.

- Я знал о существовании видеозаписей, как и часть здесь присутствующих. Все это - заговор, направленный против президента. Через меня некоторые люди пытаются максимально ослабить позицию главы государства, а Лерос - это инструмент в руках интересантов, - продолжил уринотерапию чиновник.

А закончились все процедуры успешно для главы государства. После обсуждений "слуги народа" слились в порыве заявлений "правоохранители разберутся" и "не может быть, чтобы так случилось".