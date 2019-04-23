Нюансы подсчетов: испорченные бюллетени засчитывали за Зеленского (ВИДЕО)

08:40 23 апреля,

Зеленскому засчитывали даже перечеркнутые бюллетени

По состоянию на 8:00 вторника, 23 апреля, Центральной избирательной комиссии осталось обработать 0,13% протоколов, поступивших из участков. Подсчет голосов после финального тура выборов члены комиссий ведут куда быстрее, чем три недели назад.

С огромным отрывом от Петра Порошенко, набирающего 24,45% голосов, лидирует будущий президент Владимир Зеленский.

Никаких сомнений в легитимности избранного главы государства и быть не может - выборы признаны наиболее демократическими за всю историю Украины. Правда, как минимум в одной из комиссий на участках подсчет голосов вызывает большие вопросы.

Так, в сети появилось видео, как члены комиссии голосуют о признании испорченных бюллетеней в счет Зеленского.

На своей странице в Facebook написала главный редактор журнала NL Татьяна Вязникова опубликовала соответствующее видео подсчета голосов с откровенным нарушением. Случилось это на участке №480885, где в пользу будущего главнокомандующего принимали бланки с двумя отметками. Правда, в большинстве из них напротив Петра Порошенко значился прочерк, а в квадратике Зеленского стояла галочка.

Стоит отметить, что перед выборами многие сторонники Петра Порошенко троллили адептов команды Зе, мол, теперь для избрания нужного кандидата нужно зачеркивать фамилию нежелаемого политика или же ставить прочерки в соответствующей части бюллетеня, а напротив Зеленского как раз и надо ставить плюсики. Судя по всему, совершенно не думающих и не читающих правила заполнения бланков, было очень много. По крайней мере, для маленького участка в Николаевской области бюллетеней с двойными отметками набралась немалая стопочка.

Стоит отметить, что по закону о признании или непризнании бюллетеня действительным работники участка должны голосовать и гадать, что имел в виду человек, который поставил двойную отметку. Технически в данном случае люди и вправду голосовали за Зе. Тем не менее, подобные бюллетени на практике всегда признавались недействительными.

К слову, в Николаевской области большинство окружных комиссий и участков работали совсем без наблюдателей. Видимо, это и дало членам ОИК и УИК возможность так отнестись к подсчету голосов.