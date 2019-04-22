Зеленский уже сделал первое назначение - и это не человек Коломойского

16:27 22 апреля,

Дмитрий Разумков - глава Администрации президента Зеленского

Избранный (но еще не совсем) президент Владимир Зеленский не особо афиширует свои кадровые назначения, однако с позицией главы своей Администрации уже определился.

В воскресенье, 21 апреля, после того, как стало ясно, что победа на выборах никуда не уйдет от Зеленского и даже Порошенко ее признает, победитель дал пресс-конференцию

.Во время общения с прессой Зеленский ответил на различные вопросы и даже подколол журналистов канала "Прямой" за травлю, однако на все кадровые вопросы отвечал уклончиво. Единственный прямой ответ был отказ от сотрудничества с Юрием Луценко, генеральный прокурор искал возможность предать Порошенко, но, видимо, не в этот раз.

Зеленский заявил, что заявленные на прошлой неделе члены его команды - это советники, но никак не кандидаты на конкретные должности.

Тем не менее, в понедельник все-таки стало известно об одном важном назначении. Главой администрации президента Зеленского будет Дмитрий Разумков. Он вел осязаемую часть кампании кандидата в президенты, был его спикером и одним из немногих, кто давал интервью от имени "команды Зе".

О возможном, но очень вероятном назначении сообщает Антикор со ссылкой на свои источники в штабе победителя.

Ранее сообщалось, что на эту должность претендует "человек Коломойского" Андрей Богдан, однако, видимо, осязаемые связи с олигархом стали камнем преткновения, а потому был выбран менее токсичный бывший член "молодых регионов" Разумков.

В случае своего назначения (вернее - после официального подтверждения Зе) Дмитрию Разумкову придется ездить на работу не на Банковую, где за забором заседали сотруднии администрации Порошенко, президент Зеленский хочет новую локацию, возможно, за городом, что, по его мнению, будет менее пафосно и поможет городу частично избавиться от пробок, возникавших из-за кортежей представителей власти. Однако особо переживать из-за этогл не стоит, ведь все скопления возле Администрации Порошенко были ночью, когда туда как на работу прибывали различные олигархи - Ахметов, Медведчук и прочая шушера вроде депутатов и чиновников.

Напомним, что 100% голосов еще не подсчитаны - ЦИК разбирается с последними сотыми процента, победа Зеленского - неминуема, но еще не официальна.