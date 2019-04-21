Выборы в Украине: активисты говорят, что наблюдателей очень мало, а нарушений много

14:00 21 апреля,

На выборах фиксируют немало нарушений

Всего за несколько часов после открытия избирательных участков юго-восток Украины внезапно показал огромнейшую и активнейшую явку. К 11:00 в Днепропетровской и Запорожской областях проголосовали почти по 24% населения.

При этом в Комитете избирателей Украины заявляют о грубейших нарушениях. Многие участки открылись всего лишь с одним наблюдателем. А некоторые - и вовсе без таковых.

Статистика по регионам, где отметили нехватку сторонних наблюдателей, говорит о том, что не явились они конкретно в области, где, судя по результатам первого тура, превалируют настроения за Зеленского.

- Нехватку наблюдателей мы зафиксировали в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Закарпатской, Херсонской, Хмельницкой и Сумской областях. В Николаеве на половине участков наблюдателей нет вообще. Похожая ситуация в Запорожье и Черкассах: ряд УИК работает без наблюдателей. В других случаях присутствует хотя бы один наблюдатель, - отметили в КИУ.

При этом официально на выборах зарегистрировано более 80 тысяч наблюдателей от общественных организаций. Еще шесть тысяч - от кандидатов на пост президента.

Известно уже и о первых нарушениях. По данным общественной сети "Опора", в Днепропетровской области в ряде избирательных округов активисты заметили намного больше бюллетеней, чем всего зарегистрированных на участках людей.

По закону бланков для голосований должно быть на 0,5% больше, но в Днепропетровской области не некоторых УИК их в разы больше, чем избирателей. Так, в УИК 120712 - Государственное учреждение "Желтоводский исправительная колония №26 количество бюллетеней почти втрое превышает количество заключенных и персонала. В "Пятихатской исправительной колонии" ситуация аналогична, только бюллетеней привезли в два раза больше. Точно такое же нарушение завиксировали и в "Днепровской исправительной колонии".

Кроме того, в Одесской области зафиксировали признаки принуждения голосовать за Владимира Зеленского. Так, на специальном избирательном участке на базе областной психбольницы №2 пациенты выходили из кабинок и отчитывались медсестрам, что поставили галочку напротив первого кандидата. Первым в списке идет именно комик.