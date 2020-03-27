Нужны свои люди: Венедиктова устранила Трепака от расследования особо важных дел

Венедиктова сдвинула Трепака

Соратница Портнова и других беглых рыгов, пророссийская гражданка, получившая пост генерального прокурора за счет согласия делать все, что только прикажут лидеры Зе команды, сразу же приступила к "правильному" решению важных для общества вопросов.

Как написал на своей странице в Facebook юрист Маси Найем, после прихода Венедиктовой в офис генпрокурора представительница реваншистского режима Януковича тут же устранила Виктора Трепака от участия в резонансных делах, а также лишила его руководства департаментом, который присматривал за делами СБУ.

Речь идет о деле об убийстве Екатерины Гандзюк, а также о нападении на Сергея Стерненко.

"Генпрокурорша Венедиктова устранила своего заместителя, Виктора Трепака от дела Кати Гандзюк. Это четкий сигнал, что дело опять пытаются взять под контроль представители полиции. Но именно бывший полицейский был причастен к убийству Кати. Как и к нападению на Сергея Стерненко. Кстати, от этого дела Трепака тоже устранили. Именно сейчас. Во время карантина", - подчеркнул Найем.

Трепак, не желающий копаться в песочнице с беспринципной Венедиктовой, подал в отставку, но его заявление генпрокурор еще не подписала.

Напомним, 3 марта народные депутаты Украины внесли в Верховную Раду проект постановления об увольнении главы Офиса генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ поддержали 227 депутатов.

Отстранение Рябошапки напрямую связано с мотивами и действиями олигарха Игоря Коломойского. Подконтрольные ему депутаты всеми силами стараются убрать неудобную фигуру, мотивируя это разными поводами. Так, ранее Александр Дубинский написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский очень недоволен работой главы ОГУ из-за "провальной работы по делам Порошенко" и "продажи уголовных дел". 17 марта генпрокурором сделали Венедиктову, которая продемонстрировала подконтрольность и покорность на должности и.о. главы ГБР.