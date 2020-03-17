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В ГБР назначили замену Венедиктовой: Кто он?

18:20
В ГБР назначили замену Венедиктовой: Кто он? - фото 1
В ГБР назначили замену Венедиктовой: Кто он?

В ГБР назначили временную замену экс-главе бюро Ирине Венедиктовой.

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Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В связи с назначением Ирины Венедиктовой генпрокурором, временным главой ГБР стал замглавы ГБР Александр Соколов. И. о. директора бюро приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 в соответствии с частью 1 статьи 10, пункта 2 части 4 статьи 10, части 4 статьи 12 Закона Украины "О Государственном бюро расследований".

Для справки

Александр Соколов – украинский правоохранитель. До ГБР работал в УСБУ в Харьковской области. По данным некоторых СМИ, он может быть связан с Ириной Венедиктовой через свою жену Анну Соколову.

Напомним, 5 марта Руслан Рябошапка был уволен с должности генпрокурора. Решение поддержали 263 депутата.

17 марта новой главой ОГУ была назначена Ирина Венедиктова, ранее занимавшая пост директора ГБР. "За" проголосовали 269 нардепов.

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Ирина Венедиктова ГБР Офис генерального прокурора Новости Украина
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