В ГБР назначили замену Венедиктовой: Кто он?

В ГБР назначили замену Венедиктовой: Кто он?

В ГБР назначили временную замену экс-главе бюро Ирине Венедиктовой.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В связи с назначением Ирины Венедиктовой генпрокурором, временным главой ГБР стал замглавы ГБР Александр Соколов. И. о. директора бюро приступает к исполнению полномочий с 17 марта 2020 в соответствии с частью 1 статьи 10, пункта 2 части 4 статьи 10, части 4 статьи 12 Закона Украины "О Государственном бюро расследований".

Для справки

Александр Соколов – украинский правоохранитель. До ГБР работал в УСБУ в Харьковской области. По данным некоторых СМИ, он может быть связан с Ириной Венедиктовой через свою жену Анну Соколову.

Напомним, 5 марта Руслан Рябошапка был уволен с должности генпрокурора. Решение поддержали 263 депутата.

17 марта новой главой ОГУ была назначена Ирина Венедиктова, ранее занимавшая пост директора ГБР. "За" проголосовали 269 нардепов.