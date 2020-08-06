Ермак анонсировал новый обмен пленными

Ермак анонсировал новый обмен пленными

Глава ОПУ Андрей Ермак анонсировал новый обмен пленными в ближайшие несколько недель.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По словам политика, договаривающиеся стороны планируют освободить 100 человек с каждой стороны.

"Я надеюсь, что это будет скоро. Я думаю, что уже через несколько недель (состоится обмен – прим. ред.)", - заявил Андрей Ермак.

На данный момент Украина уже подала ОБСЕ список из 100 человек для обмена.

"Было договорено, что список будет предоставлен, он уже передан - это в основном крымские татары, незаконно удерживающиеся в Крыму. Мы ждем ответа", - добавил глава ОПУ.

Напомним, что…

Последний крупный обмен пленными между Украиной и боевиками прошел 16 апреля. Тогда Киеву удалось вернуть свободу 19 украинским гражданам.