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Ермак анонсировал новый обмен пленными

Вчера, 22:50
Ермак анонсировал новый обмен пленными - фото 1
Ермак анонсировал новый обмен пленными

Глава ОПУ Андрей Ермак анонсировал новый обмен пленными в ближайшие несколько недель.

Украине подсунули по обмену пособников боевиков: Они издевались над заключенными

Об этом сообщает "РБК-Украина".

По словам политика, договаривающиеся стороны планируют освободить 100 человек с каждой стороны.

"Я надеюсь, что это будет скоро. Я думаю, что уже через несколько недель (состоится обмен – прим. ред.)", - заявил Андрей Ермак.

На данный момент Украина уже подала ОБСЕ список из 100 человек для обмена.

"Было договорено, что список будет предоставлен, он уже передан - это в основном крымские татары, незаконно удерживающиеся в Крыму. Мы ждем ответа", - добавил глава ОПУ.

Напомним, что…

Последний крупный обмен пленными между Украиной и боевиками прошел 16 апреля. Тогда Киеву удалось вернуть свободу 19 украинским гражданам.

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ДНР Донбасс Андрей Ермак Офис Президента Обмен пленными Новости Украина
РБК Украина
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