Денисова назвала освобождение 19 украинцев формулой "всех на всех"

Девять выпущенных боевиками заложников уже на свободе

Днем в четверг, 16 апреля, омбудсмен Людмила Денисова рассказала о подробностях обмена граждан Украины на военных преступников и террористов. Правда, почему-то назвала сегодняшнюю акцию обменом по формуле "всех на всех".

На своей странице в Facebook Денисова объявила о начале третьего этапа освобождения граждан.

"В общем, сегодня на подконтрольную территорию Правительства Украины будут возвращены 19 граждан Украины, которые незаконно удерживались на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Безусловно, карантине ограничения существенно повлияли на переговорный процесс. Он был тяжелым. Но, как видим, совместные усилия всех, кто был вовлечен в этой важной работы дали свой результат. Наши граждане пройдут обязательную обсервацию в специально определенном для этого месте. Они будут обеспечены всем необходимым, в частности, медицинским контролем, питанием, одеждой и средствами связи", - отметила омбудсмен.

В данный же момент, по словам Денисовой, террористы отпустили девять наших сограждан. Среди них - военнослужащий ВСУ Виктор Шайдов, который попал в плен к террористам 22 мая 2019-го.

Кого из преступников отпускает наша сторона, неизвестно.

При этом в Крыму и на Донбассе, а также в России террористы продолжают удерживать сотни заложников и военных, которые попали в плен во время боев за свободу и независимость Украины. Многих из них путинские наемники из подвалов не выпускают уже пять лет, а договориться об их включении в обмен не удается.