Рада назначила нового главу НБУ: Что о нем известно?

Комитет Рады определился с новым главой НБУ: Кто это?

В четверг, 16 июля, финансовый комитет Верховной Рады рекомендовал назначить главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Позже это решение поддержали 332 депутата.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на "РБК-Украина" и "Громадське".

"Прошу поддержать и проголосовать. Кто за. 1 против, 5 воздержались. Решение принято. Комитет рекомендовал", - заявил нардеп Даниил Гетманцев во время заседания финансового комитета.

«Емісія гривні планується, але в яких обсягах, ми не знаємо» — Ярослав Железняк pic.twitter.com/z0tafCa90J — hromadske (@HromadskeUA) July 16, 2020

Отвечая на вопросы депутатов, Кирилл Шевченко заявил, что постарается обеспечить независимость НБУ и не допустит неподконтрольную инфляцию и эмиссию в Украине.

Для справки

Кирилл Шевченко (род. 1972) – многолетний глава "Укргазбанка", в недавнем прошлом один из кандидатов на пост главы НБУ, поддерживаемый президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным "Лига. нет", препятствием для его назначения могло стать расследование НАБУ, проводимое в отношении финансиста.

Кирилл Шевченко

"Это потенциальная возможность для давления на него, если он станет главой НБУ", - заявил источник СМИ.

Но несмотря на это, Верховная Рада все же поддержала назначение Кирилла Шевченко на пост главы НБУ. Соответствующее решение одобрили 332 нардепа.

Что еще о нем известно?

Родился в 1972 году. В 1994 г. окончил Харьковский экономический университет. В 90-х и 2000-х работал в банках "Аваль", "Украинский Кредитный Банк" и "Финансы и кредит". В 2009 г. был назначен советником премьер-министра Украины. В том же году занял пост замглавы правления "Укргазбанка". С 2014 г. возглавляет упомянутую финансовую структуру.

Напомним, что…

Яков Смолий занимал должность главы НБУ с 15 марта 2018 г. Его кандидатуру лично поддержал пятый президент Украины Петр Порошенко.

1 июля 2020 г. глава Нацбанка написал заявление об увольнении из-за "систематического политического давления", препятствующего исполнению его обязанностей. В ответ Офис президента Украины заявил о поддержке полной независимости регулятора и попросил не доверять "непроверенным слухам".

3 июля 2020 г. Верховная Рада Украины уволила Якова Смолия с занимаемой должности.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал отставку директора Нацбанка. По его словам, у них были замечательные отношения. На данный момент глава государства занят поиском замены Якова Смолия.