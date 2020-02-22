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Новые Санжары: Эвакуированные сдали анализы

15:00
Новые Санжары: Эвакуированные сдали анализы - фото 1
Новые Санжары: Эвакуированные сдали анализы

Эвакуированные из Уханя сдали анализы на китайский коронавирус.

В полиции признали, что большинство агрессивных "санжарцев" были приезжими титушками

Об этом заявил глава СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня в час будем забирать в Киев образцы всех, кто здесь находится, чтобы сделать исследование. Мы раз в три дня будем забирать у всех, кто здесь есть - это как те люди, которые находятся в помещениях, так и люди, которые находятся в секторе, которые обеспечивают охрану и остальные вопросы, они (взяты образцы для анализов - ред. ) раз в три дня будут проходить в киевской лаборатории исследования", - заявил секретарь СНБО.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области начались массовые протесты против прибытия эвакуированных украинцев из Уханя. На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан.

Позже "уханьцы" все же были доставлены в санаторий. Однако оставался нерешенным один вопрос: кто виноват в беспорядках? Глава МВД Арсен Аваков попытался дать ответ.

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Новые Санжары Коронавирус из Китая Алексей Данилов Новости Украина
Громадське
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