В полиции признали, что большинство агрессивных "санжарцев" были приезжими титушками

Днем в пятницу, 21 февраля, в полиции Полтавской области заявили о том, что сегодня почти все задержанные за нападения на полицейских и эвакуируемых в санаторий "Новые Санжары" людей были отпущены. Проявляющие агрессию молодые люди оказались ни разу не местными жителями.

Как заявил пресс-секретарь полтавской полиции Юрий Сулаев, по приблизительным подсчетам, местные жители составляли лишь третью часть от общего числа протестующих.

Основу движа же создавали молодые люди, которые живут в соседних городах и даже регионах. Именно они и были двигателем замесов, выполняя, судя по всему, чей-то заказ.

- Да, были люди на машинах с номерами с других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение, - подчеркнул офицер полиции.