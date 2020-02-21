В полиции признали, что большинство агрессивных "санжарцев" были приезжими титушками
Днем в пятницу, 21 февраля, в полиции Полтавской области заявили о том, что сегодня почти все задержанные за нападения на полицейских и эвакуируемых в санаторий "Новые Санжары" людей были отпущены. Проявляющие агрессию молодые люди оказались ни разу не местными жителями.
Как заявил пресс-секретарь полтавской полиции Юрий Сулаев, по приблизительным подсчетам, местные жители составляли лишь третью часть от общего числа протестующих.
Основу движа же создавали молодые люди, которые живут в соседних городах и даже регионах. Именно они и были двигателем замесов, выполняя, судя по всему, чей-то заказ.
- Да, были люди на машинах с номерами с других областей. Если говорить о том, что 16 из 24 были неместными, сказать точное количество не могу, но примерно такое соотношение, - подчеркнул офицер полиции.
Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области начались массовые протесты против прибытия эвакуированных украинцев из Уханя. На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок эвакуированных украинцев.
После драк и провокаций копы открыли пять уголовных дел. Так, в ЕРДР внесли сведения о совершении преступлений, квалифицированных по статьям 293 УК Украины - "Групповое нарушение общественного порядка", 294 - "Массовые беспорядки", 161 - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", 279 - "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия" и 345 - "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".