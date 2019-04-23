Выходные 2019 в Украине: календарь праздников и официальных выходных

12:00 23 апреля,

График выходных дней на 2019 год в Украине

Когда и сколько украинцы будут отдыхать в 2019 году? Правительство традиционно перед Новым годом издает нормативные акты со списком офцициальных выходных дней в следующем году. Какой график выходных дней ждет украинцев в 2019 году - читай на Без Табу.

В 2019 году в Украине будет официально 11 дополнительных выходных дней, связанных с государственными и религиозными праздниками. Об этом говорится в распоряжении КабМина.

Традиционно, выходными днями бутут такие праздники:

1 января — Новый год;

7 января — Рождество Христово;

8 марта — Международный женский день;

28 апреля — Пасха;

1 мая — День труда;

9 мая — День Победы.

16 июня — Троица;

28 июня — День Конституции Украины;

24 августа — День Независимости Украины;

14 октября — День защитника Украины;

25 декабря— Рождество Христово.

Дополнительно были установлены выходные за счет праздников, которые попали на выходные дни в соответствии со ст. 67 Кодекса Законов о труде Украины.

График выходных дней в Украине в 2019 году

Выходной за Пасху в 2019 году переносится на понедельник 29 апреля, за Троицу — выходной переносится на понедельник 17 июня, День Независимости Украины — на понедельник 26 августа, в соответствии с проектом распоряжения Кабмина "О переносе рабочих дней в 2019 году".

Таким образом, празднивание Пасхи может быть продлено с 27 по 30 апреля, а празднование Нового Года-2020 сделать с 29 декабря по 1 января, сделав 30 и 31 декабря выходными. Отрабатывать выходные придется 11 мая, 21 и 28 декабря 2019 года.