Доктор Кто 12 сезон: Дата выхода и актеры

Доктор Кто 12 сезон: дата выхода и актеры

12 сезон сериала Доктор Кто выйдет в 2020 году. Чем объясняется длительный перерыв , а также - кто сыграет в новом сезоне культового сериала - читайте на Без Табу.

11 сезон сериала "Доктор Кто" завершился в декабре 2018, бонусом стала новогодняя серия. после чего проект ушел на длительный перерыв, заставив всех понервничать. Однако шоураннер Крис Чибнелл (он заменил идеолога перезапуска франшизы Стивен Моффата как раз в 11 сезоне) объясняет задержку повышенными требованиями к качеству. Ну, и не будем забывать о знаменитой английской неторопливости, благодаря которой Соединенное Королевство все никак не оформит Брексит.

Сюжет 12 сезона

Ожидается, что в новом сезоне Доктор столкнется со своими заклятыми врагами - Киберлюдьми. Эти негодяи вернулись и стали сильнее. Сценаристы вплетают их козни в реальные исторические событиия. Сообщается, что именно Киберлюди вдохновят Мэрри Шелли на написние истории Виктора Франкенштейна.

Киберлюди снова будут злодействовать

Также ждите харизматичных Джужунов - межгалактических полицейских. Они прибудет с тайной миссией в Глостер. Вернее, уже прибыли - и тут же были замечены папарации.

На фанатских блогах также смело предрекают возвращение в новом сезоне Мастера, но расходятся во мнениях - будет ли он опять злым и мерзким или же встанет на путь исправления.

Также на форумах предполагают, что мешать Доктору будут Далеки, однако пока точной информации по ним нет.

Доктор Кто: Актерский состав 12 сезона

Джоди Уиттакер в роли Доктора Кто

Бредли Уолш в роли Грэма О`Брайана

Тосин Коул в роли Райана Синклера

Мандип Джилл в роли Ясмн Хан

Нил Стьюк - приглашенная звезда

Стивен Фрай - приглашенная звезда (вероятно)

Кардинальных изменений в касте сериала не будет и главную роль - Тринадцатого Доктора - по-прежнему играет Джоди Уиттакер. Она удачно заменила своего предшественника - Питера Капальди, став новой любимицей публики.

12 Доктор Кто регенирирует - Питер Капальди превращается в Джоди Уиттакер:

Кроме Джоди Уиттакер (Доктор Кто) в 12 сезоне в главных родях мы увидим всех ключевых персонажей прошлого сезона - Брэдли Уолша (Грэм), Тосина Коула (Райана) и Мандип Джилл (Ясмин). Также остается в деле и любимое животное Доктора - кошка Перси, которая тоже путешествует с героями в ТАРДИС.

Актеры 11 и 12 сезонов сериала Доктор Кто

Доктор Кто 12 сезон - смотреть онлайн трейлер:

Доктор Кто: Дата выхода 12 сезона

Возвращение легендарного сериала на экраны ожидается 1 января 2020 года - это будет новогодняя серия, а не рождественская, как было принято еще недавно.

Ну, а полноценный сезон из 10 эпизодов будет показан позже. Когда именно - пока не сообщается. Как бы там ни было - читатели Без Табу узнают об этом в числе первых.