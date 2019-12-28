ТОП-10 лучших сериалов 2019 года по версии Без Табу

Да прибудет с вами Топ-10 лучших сериалов 2019

На смену хорошему фильму в ожидании Нового года, объедаловки и гуляний всегда можно подобрать сериал по вкусу. Редакция Без Табу составила свой топ-10 лучших сериалов уходящего года.

Сразу предупреждаем, что в список не попали ТВ-шоу, которые идут уже не один сезон. Мы предпочли собрать ТОП из абсолютно свежих сериалов, продолжение которых получим уже в следующем десятилетии. Некоторые герои этого текста абсолютно очевидны, другие же - станут приятной неожиданностью, на что мы очень надеемся. Напомним, что наши комментарии открыты - кидайте своих фаворитов. А мы погнали по лучшей десятке сериалов 2019 года.

Почему женщины убивают

Создатель сериалов “Отчаянные домохозяйки” и “Коварные горничные” Марк Черри вновь выдает своим женщинам сотейник в руки и проблемного мужчину под бок. Черная комедия “Почему женщины убивают” крутится в трех временных линиях. В 60-х Бет Энн приходится бороться со стереотипом “примерной жены” и что-то решать с изменой своего мужа. В гламурных и светских 80-х Симоне приходится как-то жить с тем, что ее муж гомосексуалист. А уже в наши дни жесткая адвокатша и феминистка Тейлор пересматривает свои взгляды на открытый брак со своим мужем. В общем, как вы уже могли догадаться, в основе сюжета стоит измена. А название сериала так и подводит к его финалу. Но не торопитесь переключать, потому что “Почему женщины убивают” очень стильный сериал, простой как доска и довольно смешной. В итоге одного сезона может оказаться мало. А второй пока выйдет не скоро.

Почему женщины убивают 2019 - смотреть онлайн трейлер 1 сезона:

Чернобыль

Must see этого года для украинского зрителя. И вообще ЛЮБОГО. Спустя 33 года катастрофа на Чернобыльской АЭС действительно стала чем-то далеким от нас. Но американский канал HBO эту ошибку исправил. Сериал концентрируется не только на ночи 26 апреля 1986 года, когда произошел тот самый взрыв. Создатели охватили более широкий период времени ликвидации последствий аварии, рассказали человеческую историю одного из ликвидаторов, и задались вопросом: Так какова цена правды? И все это всего лишь в пяти по-настоящему тяжелых сериях. Можно бесконечно придираться к мелким нестыковкам в “Чернобыле”, но от этого его ценность ни капли не убавляется. Не стоит исключать и того, что именно на этом сериале стоит школьникам рассказывать о событиях 26 апреля 1986 года. “Чернобыль” стал примером того, как через современное телевидение можно и нужно доносить до людей по настоящему важные вещи.

Чернобыль от HBO 2019 - смотреть онлайн трейлер:

Годы

Любителям “Черного зеркала” посвящается. К сожалению, сериал “Годы” мог пройти мимо вас. Крутится он вокруг одной английской семьи Лайонс на протяжении целых 15 лет. Главное - отсчет начинается именно с 2019 года. Своими собственными глазам Лайонсы видят экономические, политические и технологические изменения во всем мире. И тут начинается самое интересное. Украина "добровольно" входит в состав России, а те, кто выступил против, теперь вынуждены стать беженцами. Британцы как совсем недавние американцы повелись на громкие и пустые лозунги и в качестве своего лидера избрали харизматичную пустышку. Ядерная война оказывается гораздо ближе, чем хотелось бы. А технологический прогресс превращает детей по их воле и желанию в транс-людей. Насыщенный, забавный и трагичный сериал “Годы” не так уж далек от нашей реальности, от этого смотреть его особенно интересно. И страшно.

Годы 2019 - смотреть онлайн трейлер:

Половое воспитание

Не может не радовать, что иногда сериалы - это главный рассказчик для общества. Порой даже важнее уроков в школе. Об истории рассказал “Чернобыль”, а вот про секс и отношения смело говорит “Половое воспитание”. В центре сюжета школьник Отис Милберн - умный парень, отличник, щуплый ботан и застенчивый девственник. Отис живет не в самых простых условиях – вместе с мамой Джин Милберн (великолепная Джиллиан Андерсон), специалистом в области сексологии и психологии отношений. Так что неудивительно, что в качестве подработки Отис выбирает ту же профессию, но в школе. «Половое воспитание» это о мастурбации, подростковой сексуальности, гиперсексуальности, сексуальной скованности и идентичности. И одновременно о школьной травли, суициде, гомофобии, конфликте поколений. В общем скучать не придется, так как форма у “Полового воспитания” очень легкая и главное - смешная. Второй сезон комедийного сериала "Половое воспитание" выйдет уже совсем скоро - в 2020 году - 17 января.

Половое воспитание 2019 - смотреть онлайн трейлер:

Любовь, смерть и роботы

А вот “Любовь, смерть и роботы” это самое настоящее “мясо” этого года. Во-первых, это не привычный в нашем понимании сериал. Это антология из 18 анимационных короткометражек, которые между собой никак не связаны. Более того, каждый эпизод создавался в разных странах, соответственно, разными людьми. От того стилистическая разница между сериями чувствуется еще на первых кадрах. “Любовь, смерть и роботы” - это научная фантастика, фэнтези, киберпанк, комедия, черный юмор, хоррор. И все на глобально серьезные темы такие как война, технологический прогресс, сохранение природы и матушки Земли, сущность человека и робота. Так что, перед тем как показывать детям тот или иной эпизод, лучше сначала сами его просмотрите. А вот второй сезон ждать придется долго, мультики нарисовать - это вам не кино снимать.

Любовь, смерть и роботы 2019 - смотреть онлайн трейлер:

Мандалорец

Пока “Звездные войны” играют в ящик, ситуацию спасает “Мандалорец” на новой стриминговой платформе Disney+. У руля поставили создателя “Железного человека” и “Книги Джунглей” Джона Фавро. И как-то неожиданно оказалось, что Фавро тот еще ценитель вселенной “Звездных войн”. “Мандалорец” это прям космический вестерн стиля VI эпизода о наемнике-мандалорце, который так и не показал свое лицо зрителям (как правильный Судья Дредд). И, конечно, о главном меме этого года - маленьком зеленом прототипе Йоды, у которого так и нет имени. В общем, “Мандалорец” не имеет никакого отношения к последней трилогии “Звездных войн”, а существует себе вполне самостоятельно, хотя и в одной киновселенной. По атмосфере он еще чем-то напоминает фильм “Изгой. Один”. Первый сезон закончится уже совсем скоро, а к производству второго приступят уже летом 2020 года.

Манадлоец 2019 - смотреть онлайн трейлер:

Эйфория

“Эйфория” - это в первую очередь визуальная эстетика. Технически сериал вообще напоминает большой музыкальный клип. Игра цветов, непривычные для сериалов ракурсы камеры, визуальные эффекты и очешуительная музыка, которая потом на повторе раз 100 играет в телефоне. Рассказывает же сериал о семнадцатилетней наркозависимой Ру Беннет, которую потрясно сыграла Зендая. А помимо нее в каждой серии подкидывают еще кучу школьников, которые исследуют собственную сексуальность, напиваются алкоголем до синьки или накидываются наркотой. Конечно, такой продукт может вызвать отвращение у родителей и людей старшего поколения. Но как бы “Эйфория” не подавалась как подростковый сериал, он о поколении Z. А познать его больше надо взрослым, а не детям или подросткам. Дисклеймер: осторожно, много пенисов. Или как вы их там называете.

Эйфория 2019 - смотреть онлайн трейлер:

Пацаны

Когда за последние 10 лет надоедают фильмы о супергероях и добрых намерениях со спасением мира в очередной раз, появляются такие сериалы как “Пацаны”. Во вселенной шоу люди со сверхспособностями - мировые знаменитости и принадлежат одной корпорации. Собственно и миссии чаще всего эта же корпорация сама подкидывает своим героям, чтобы поддерживать их имидж на плаву. Однако суперы не привычные моралисты, а наоборот - сволочи еще те. Так-то и формируется отряд против супергероев “Пацаны”, которые хотят держать в узде людей в трико и доспехах. Сериал абсолютно антигеройский, кровожадный и рокенрольный. А на второй сезон его продлили еще до выхода первого, выйдет он в 2020 году, более точной даты пока нет.

Пацаны 2019 - смотреть онлайн трейлер:

Утреннее шоу

Еще одни стриминговый сервис Apple TV+ от своих собратьев не уступает и выпускает в эфир сразу три новых сериала - “Видеть”, “Ради всего человечества” и “Утреннее шоу”. Последнее выделяется максимально. Сериал рассказывает о жизни одного выдуманного канала и его утреннем шоу. Однако ведущий этого шоу был уличен в сексуальном принуждении сотрудниц канала и получил звание местного ”Роджера Айлза”. Дальнейшие события крутятся на тему эпохи #metoo, герои пытаются поголовно защитить или очистить свою репутацию, другие же крутят свои интриги на спинами коллег, чтобы ухватить кусочек послаще. Короче, кто любит проекты о внутренней кухне журналистики - велкам. Последняя серия первого сезона действительно впечатляет.

Утреннее шоу 2019 - смотреть онлайн трейлер:

Хранители

Еще один сериал в эпоху комиксного героизма в кино. Вот только с одной стороны он не является чем-то абсолютно новым. Берутся оригинальные и культовые комиксы Алана Мура и Дэйва Гиббонса, поднимается одноименный фильм Зака Снайдера и все это добро перепрошивается в новый сериал. Действие происходит в альтернативной реальности. Герои в масках вне закона, в полиции есть свои суперы в костюмах и на привязи, сами полицейские закрывают свои лица, на города сыпятся кальмары в виде дождя, в подполье работает группа сторонников белого превосходства “Седьмая кавалерия”, прикрывающая свои лица маской Роршаха. В сериале происходит очень много всего, создатели смешали уже знакомых персонажей с новыми. И по итогу первая часть шоу вообще напоминает лоскуты, которые только под финал собираются в целое одеяло. Зато отлично снято.

Хранители 2019 - смотреть онлайн трейлер:

Настя Белова, специально для Без Табу