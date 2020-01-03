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Новая глава ГБР пожаловалась на плохую работу - ВИДЕО

13:10
Новая глава ГБР пожаловалась на плохие условия работы - ВИДЕО - фото 1
Новая глава ГБР пожаловалась на плохие условия работы - ВИДЕО

Новоназначенная глава ГБР Ирина Венедиктова пожаловалась на плохую работу бюро.

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Об этом она заявила в своем видеообращении.

Комментируя работу ГБР, экс-нардеп в первую очередь посетовала на плохую координацию подразделений и техническое обеспечение органа.

"В частности, это касается условий работы следователей - отсутствуют кабинеты для проведения допросов, комнаты для хранения вещественных доказательств, при наличии специального технического оборудования отсутствуют специалисты, которые его использовали бы", - заявила глава ГБР.

Отметим, что ранее на сайте ГБР появился текст с критикой управления экс-главы бюро Романа Трубы, который почти слово в слово копирует заявление Венедиктовой.

Напомним, ГБР заработало 27 ноября 2018 г., однако существенных успехов оно так и не сумело достичь, сконцентрировавшись лишь на особе Петра Порошенко: за год деятельности бюро на пятого президента было открыло около 13 дел.

3 декабря 2019 г. ВРУ приняла новый закон, предусматривающий реорганизацию ГБР. 17 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы бюро Романа Трубы и назначении на его место экс-нардепа "СН" Ирины Венедиктовой. Подробности читайте по ссылке.

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ГБР Роман Труба Новости Украина
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